Getuigen gezocht explosie Heyermanswende in Hillegom

De politie ontving een melding dat er knallen te horen waren bij auto’s aan de Heyermanswende. Het Team Explosieven en Veiligheid doet in samenwerking met de Explosieven Opruimingsdienst Defensie onderzoek naar hoe de explosie ontstond.

Getuigen gezocht

De politie onderzoekt de zaak en komt graag in contact met mensen die iets hebben gezien. Ook camerabeelden van de omgeving zijn van harte welkom. Contact opnemen kan via 0900-8844. Anoniem melden kan ook via 0800-7000 of maak gebruik van het online tipformulier. Alle contactopties zijn ook onderaan deze pagina te vinden.