Getuigen gezocht woningoverval Stavangerstraat

Na de overval werd een van de slachtoffers licht gewond naar het ziekenhuis overgebracht ter controle. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. De politie doet onder andere beeldonderzoek, sporenonderzoek en spreekt met getuigen.

Getuigen gezocht

De politie komt graag in contact met getuigen. Heeft u iets gezien van de overvallers of van de voertuigen waarin zij zich verplaatsten? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Heeft u camerabeelden van de omgeving? Deze kunt u uploaden via onderstaand tipformulier.