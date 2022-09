Drie woningen beschoten

Vanwege de privacy van de betrokken bewoners doen we geen mededelingen over de exacte plekken waar de woningen beschoten zijn. De politie kan wel de omgeving noemen waar de woningen zijn gelegen, als u in die omgeving was, en u hebt iets gehoord of gezien, dan horen wij dat uiteraard graag. In Kapelle vond de beschieting plaats in de omgeving van het centrum, in Goes betrof het de omgeving Goes West en in Kruiningen ging het om de omgeving van het Dorpshuis. De politie gaat er vooralsnog vanuit dat de drie beschietingen verband houden met elkaar. Er is niemand gewond geraakt, wel ontstond er schade aan deuren en/of ramen.

Getuigenoproep

Hebt u informatie die de politie kan helpen in het oplossen van deze zaken? Hebt u bijvoorbeeld verdachte personen, voertuigen of situaties waargenomen die u opvielen? Dan vragen we u om contact met ons op te nemen. Getuigen worden verzocht zich te melden via het algemene telefoonnummer van de politie (0900-8844) of via What’s App (06-12207006). Geef bij uw contact graag zaaknummer 2022-242766 door voor een snelle verwerking van uw gegevens. Als u liever niet met de politie wilt praten, maar wel informatie wilt doorgeven over deze zaak, dan kunt u contact opnemen met Meld Misdaad Anoniem. Zij garanderen dat uw informatie anoniem bij de politie terecht komt.