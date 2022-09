Tilburger flink toegetakeld in portiek van een flat

Man mishandeld in portiek flat in Tilburg

De politie treft na een 112 melding op vrijdag 29 april 2022 omstreeks 20.15 uur in het portiek van een flat aan de Dolomietenlaan een gewonde 32-jarige man aan. Hij ligt in een plas bloed en heeft een flinke hoofdwond. Hij weet niet wat er gebeurd is. Op camerabeelden is echter te zien dat het slachtoffer met twee tassen met boodschappen binnenkomt. Net voordat de toegangsdeur dichtgaat rennen twee mannen naar binnen. Ze gaan ontzettend tekeer. Ze slaan en schoppen waar ze hem maar kunnen raken. Het is onduidelijk of de aanvallers ook een steekwapen gebruiken maar het slachtoffer loopt in elk geval een flinke snee op zijn hoofd op en moet daarom voor behandeling met een ambulance naar het ziekenhuis. De daders reden in een kleine blauwe auto met Nederlandse kentekenplaten. Wie zijn zij? En waarom hadden zij het op dit slachtoffer voorzien?

Overval tankstation In Wijk en Aalburg

Een tankstation aan de Parallelweg in Wijk en Aalburg wordt vrijdag 12 augustus 2022 rond 21.15 uur overvallen. De overvaller is gefilmd bij zijn aankomst en op zijn vlucht. Hij komt via de achterkant het tankstation binnen en bedreigt de medewerkster met een groot vleesmes, Hij maakt uiteindelijk geld uit de kassa en twintig sloffen sigaretten buit van de merken Marlboro en Camel.

Waarschijnlijk is de dader twee dagen daarvoor al bij het tankstation geweest voor een voorverkenning. Het gaat om een licht getinte man, mogelijk kan dat ook zonnebruin zijn. Hij is zo’n 20 tot 30 jaar, heeft een slank postuur en is zo’n 1.70m. Verder heeft hij een stoppelbaardje en sprak hij vloeiend Nederlands.



Wie is die overvaller? Misschien is het opgevallen dat hij ineens de beschikking had over een flink aantal pakjes sigaretten.

Spoofing en diefstal

Verder hebben we in de uitzending nog aandacht voor een geval van bankpasfraude in Udenhout en een diefstal van een portemonnee gevolgd door pinpasfraude in ’s-Hertogenbosch.

