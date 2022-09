Getuigen gezocht mishandeling na afloop concert Stadspark

Hierbij liepen drie mensen verwondingen op. Een 49-jarige en een 22-jarige man uit de gemeente Stadskanaal en een 25-jarige vrouw uit de gemeente Smallingerland moesten zich in het ziekenhuis laten behandelen.

Omdat het ten tijde van de mishandeling in de omgeving druk was, moeten er mensen zijn die hiervan getuige zijn geweest en nog niet met de politie gesproken hebben. Om te achterhalen wie er nog meer bij de vechtpartij betrokken waren en wat ieders rol daarin is, komt de politie graag met hen in contact.

Was u getuige van deze mishandeling of heeft u misschien beeldmateriaal hiervan? Belt u dan met 0900-8844 of maak gebruik van het tipformulier. Liever anoniem? Belt u dan met 0800-7000.