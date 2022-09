Getuigen gezocht na mishandeling in Arnhemse Steenstraat

Het slachtoffer, een 28-jarige man uit Eemnes, werd op de kruising van de Steenstraat met de Bloemstraat mishandeld na een mogelijke verkeersruzie. De man werd onder meer meerdere keren in zijn gezicht geslagen. Toen agenten aankwamen was de verdachte al gevlogen, vermoedelijk in een witte Volkswagen Golf. Het zou gaan om een man met een licht getinte huidskleur, tussen de 20 en 30 jaar oud met een normaal postuur en donker haar.

Tips en beelden delen

Tips kunnen worden doorgegeven via 0900-8844. Anoniem tippen kan bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Daarnaast is het via onderstaand tipforumilier makkelijk om informatie en ook beelden te delen.

^SV 2022346249