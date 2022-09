Controle verkeer op ondermijnende activiteiten

Tijdens de controle werd er een auto in beslag genomen die zonder tenaamstelling rondreed. Het bleek een zogenaamd ‘spookvoertuig’. Dat betekent dat er geen eigenaar bekend is van het voertuig. Met deze auto was recent getankt zonder te betalen, en werden er wapens en drugs aangetroffen in de auto. Tegen de 34-jarige bestuurder, is voor verschillende feiten Proces-Verbaal opgemaakt.



Kort daarna werden er in Muiden twee mannen in een voertuig met een Frans kenteken gecontroleerd. De bestuurder reed zonder rijbewijs, was onder invloed van drugs en in de auto werden diverse inbrekerswerktuigen aangetroffen. De bestuurder is aangehouden en meegenomen naar het bureau.



Later op de avond volgde een onopvallende eenheid van de politie in Bussum een verdachte auto. De bestuurder van de auto reed naar Hilversum, en vertoonde verdacht gedrag. Op de Johannes Geradtsweg in Hilversum werd de auto stilgehouden. De bestuurder verklaarde direct dat hij geen rijbewijs had, maar dit leek vooral een tactiek om andere strafbare zaken te verhullen.



Bij de doorzoeking van de auto troffen agenten onder de bestuurdersstoel een groot geldbedrag en een groot mes in een foedraal. Ook werd een pinpas aangetroffen die vermoedelijk van diefstal afkomstig was. Na wat speurwerk bleek de pas eigendom te zijn van een 85-jarige vrouw uit Bussum. Het bleek dat zij, een half uur voordat de auto werd gecontroleerd, slachtoffer was geworden van een babbeltruc, waarbij een ‘medewerker van de bank’ de betaalkaart kwam ophalen. Kort hierna werd er op verschillende plekken met de betaalkaart gepind.



Beide inzittenden, inwoners van Helmond respectievelijk 18 en 23 jaar, werden aangehouden voor oplichting en heling. Zij zitten vast in afwachting van verder onderzoek