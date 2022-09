Twee verdachten aangehouden na steekincidentlaan Brederolaan

Aanleiding

Agenten kwamen ter plaatse na een melding van een steekincident op het adres. Uit onderzoek blijkt dat er een ruzie was tussen familieleden. Na mishandeling van een ander familielid raakten twee broers slaags met elkaar, waarna een van de broers de ander in de bovenarm stak.



Aanhoudingen

De 24-jarige broer is meteen als verdachte aangehouden. De gewond geraakt broer liep zeer lichte verwondingen op aan zijn bovenarm. Hij werd na behandeling in het ziekenhuis aangehouden op verdenking van de mishandeling van het andere familielid.



Vervolgonderzoek

Uit onderzoek blijkt dat de aanleiding van de ruzie in de familiaire sfeer ligt. Beide verdachten worden vandaag gehoord om de aanleiding en toedracht helder te krijgen.