Twee aanhoudingen door uiterst alerte winkelmedewerker

Rond 13:00 uur kreeg de politie melding van een alerte winkelmedewerker. Even daarvoor had één van de verdachten voor een groot bedrag aan cadeaubonnen bij hem aangeschaft. Door de melding en de gegeven informatie kon het voertuig waarin de verdachten waren vertrokken op de Anklaarseweg in Apeldoorn worden gestopt. Het slechte gevoel van de winkelmedewerker bleek te kloppen.

Het duo zit vast op verdenking van oplichting, diefstal en witwassen. De gestolen bankpas is inmiddels terug bij de rechtmatige eigenaar. Het verdere onderzoek in deze zaak loopt.

Melden loont

Krijgt u zelf te maken met een verdachte situatie? Bel dan direct met de politie. Dat kan zonder spoed via 0900-8844, maar zoals in deze zaak waarbij er sprake is van een heterdaadsituatie via 112.

^SV 2022427298