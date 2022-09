Horecabezoeker extreem zwaar mishandeld

Het slachtoffer wordt rond 04.15 uur na een bezoek van een horecagelegenheid door een groep mannen belaagd. Hij wordt meerdere keren tegen zijn hoofd geslagen en geschopt waardoor hij zwaargewond raakt. De mannen beroven hem van zijn tas en zijn horloge en gaan er dan vandoor.



Omdat het vermoeden bestaat dat een conflict eerder op de avond in een horecagelegenheid, de mogelijke aanleiding is geweest voor de zware mishandeling, gaat de recherche ervan uit dat het slachtoffer met voorbedachten rade is mishandeld. Het onderzoeksteam wil graag met getuigen spreken en is specifiek op zoek naar twee taxichauffeurs die vlak na de mishandeling met de politie hebben gesproken. Bent u een van de taxichauffeurs of heeft u andere bruikbare informatie voor de recherche? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan M. via 0800-7000. Vermeld daarbij altijd onderstaand registratienummer. Ook beelden kunnen een belangrijke rol spelen bij het onderzoek. Beschikt u over relevante camerabeelden? Upload deze dan gemakkelijk via onderstaand tipformulier.

2022195739.