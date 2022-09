Inbraakmelding leidt naar grote hoeveelheid drugs en geld

Bij de woning aan de S.F. van Ossstraat trof de politie een beschadigd keukenraam aan en zagen zij een grote hoeveelheid verpakkingen liggen, waarvan het vermoeden bestaat dat het drugs bevat. Ook werden verschillende verpakkingsmaterialen aangetroffen die gebruikt worden voor het verpakken van drugs. Daarnaast werden vele tienduizenden euro’s aangetroffen en inbeslaggenomen. Er werd een 29-jarige verdachte aangehouden.



De politie zet het onderzoek voort en zoekt daarom getuigen. Is u iets opgevallen op of in de omgeving van de S.F. van Ossstraat? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan M. via 0800-7000. Vermeld daarbij altijd onderstaand registratienummer. Ook beelden kunnen een belangrijke rol spelen bij het onderzoek. Beschikt u over relevante camerabeelden? Upload deze dan gemakkelijk via onderstaand tipformulier.

2022192704.