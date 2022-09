Update: Geen misdrijf in zaak overleden man Julianapark

Een wandelaar trof zaterdagmiddag rond 15.30 in het water van het Julianapark een overleden persoon aan. Het bleek te gaan om een 33-jarige Poolse man. Hij was op donderdag 18 augustus voor het laatst gezien in Wateringen. En op vrijdag 19 augustus werd hij als vermist opgegeven.

Opsporingsonderzoek: misdrijf uitgesloten

De politie startte onder leiding van een officier van justitie een grootschalig opsporingsonderzoek (TGO) en deed onderzoek naar wat zich in het Julianapark in de periode tussen donderdag 18 augustus en zaterdag 20 augustus heeft afgespeeld. Forensische rechercheurs deden rondom en in het water uitgebreid sporenonderzoek. De politie vroeg in het Opsporingsprogramma Team West aandacht voor de zaak, plaatste stoepborden en deed een passantenonderzoek bij het Julianapark waarbij ook flyers werden uitgedeeld. Uit dat onderzoek bleek dat er geen sprake was van een misdrijf.

