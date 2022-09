Onderzoek naar zwaargewonde man na verkeersruzie nog in volle gang

Nadat het slachtoffer op de bewuste dinsdagavond met zijn auto een andere auto inhaalde en op de Dr. Philipsstraat in Sittard parkeerde, werd hij belaagd door een man en een vrouw die uit een grijze Hyundai Atos stapten. Na een woordenwisseling tussen het slachtoffer en beide personen sloeg een van beide met een hamer op de auto van de Sittardenaar. Het slachtoffer pakte daarop de krik uit zijn auto en vernielde daarmee de voorruit van de auto van zijn belagers. Op dat moment werd de man door de ander aangevallen met een mes. Hij raakte daarbij ernstig gewond aan zijn hand. Door zijn schreeuw om hulp kwamen buurtbewoners naar buiten en werd de ambulance gebeld.

Nog geen aanhoudingen

De twee verdachten reden vervolgens met gedoofde lichten en met een kapotte vooruit weg. Het politieonderzoek richt zich op de twee verdachten in deze zaak. Een eerdere getuigenoproep leverde diverse tips maar die hebben nog niet geleid tot het aanhoudingen. Heeft u informatie die kan bijdragen aan het oplossen van deze zaak? Bel dan met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.