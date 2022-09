Nederlandse minderjarige uithalers zitten straf in Nederland uit

De Belgische politie hield de Nederlandse verdachten afgelopen maand aan in de haven van Antwerpen terwijl ze bezig waren containers in te klimmen om daar vervolgens drugs uit te halen. Ze werden direct aanhouden en ingesloten voor verhoor. Nu zijn de jonge Nederlanders in het kader van strafovername overdragen van België aan Nederland. De verdachten zijn inmiddels voorgeleid aan de rechter-commissaris van de Rotterdamse rechtbank. De verdachten zijn geschorst en mogen onder strenge voorwaarden hun proces in vrijheid afwachten. De betreffende minderjarige verdachten worden in Nederland vervolgd voor in België gepleegde feiten. Dit gebeurt onder leiding van het Openbaar Ministerie in Rotterdam.

Strafbaar

Sinds 1 januari 2022 is het in Nederland strafbaar om onbevoegd aanwezig te zijn op een haventerrein. Hierdoor kunnen uithalers worden aangehouden en heeft Nederland nu de mogelijkheid deze verdachten over te nemen.

Fortius

De overname vindt plaats vanuit de Taskforce Fortius in nauwe samenwerking met het Arrondissementsparket Rotterdam. Fortius is een samenwerkingsverband tussen de Federale Gerechtelijke Politie (B), het Federale Parket (B), het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie en de Landelijke Eenheid. De Taskforce richt zich op de aanpak van grensoverschrijdende drugscriminaliteit vanuit de Antwerpse haven richting Nederland. De Europese Unie is medefinancier van Fortius.

Samen strijden tegen drugscriminaliteit

Vooruitlopend op het nieuwe Benelux-verdrag intensiveren Nederland en België de samenwerking. Gezien de escalatie van geweld in Antwerpen en de toenemende import van verdovende middelen in de Antwerpse haven wil Nederland bijdragen bij de aanpak van zogenoemde uithalers. Hierbij dragen de deelnemende lidstaten bij aan een efficiënte - en effectieve strafvervolging. Het betreft (vaak) jongeren die voor criminele groeperingen harddrugs uit containers halen die afkomstig zijn uit Zuid-Amerika. Beide lidstaten willen op deze manier het gevoel van straffeloosheid en de bijbehorende drugsproblematiek aanpakken.