Politie zoekt getuigen steekincident

Agenten troffen na de melding 3 gewonde mannen aan. Zij hadden steekverwondingen en zijn naar het ziekenhuis overgebracht voor behandeling. Alle drie de slachtoffers komen uit Nunspeet en zijn 17, 17 en 20 jaar oud. De 20-jarige man leek ernstige verwondingen te hebben; voorbijgangers assisteerden politiemensen met eerste hulp. Aan hen is slachtofferhulp aangeboden.

Kort na het incident hebben twee personen zich bij de politie gemeld; het gaat om 2 verdachten van 17 jaar, afkomstig uit Nunspeet. Zij zijn aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Ons politieonderzoek gaat ook vandaag verder. We willen meer duidelijkheid krijgen over de aanleiding en wat er precies is gebeurd.



Verkeersongeval

Daarnaast onderzoeken we een eenzijdig verkeersongeval dat in de directe omgeving, op de Nunspeetweg plaatsvond. Daarbij raakte van de 4 inzittenden 3 personen gewond, toen de auto waarin zij zaten tegen een boom tot stilstand kwam. Zij zijn vervoerd naar het ziekenhuis voor medische hulp. Op dit moment wordt onderzocht of er sprake is van een relatie tussen beide gebeurtenissen.



Informatie gevraagd

Voor het politieonderzoek zijn we op zoek naar getuigen. Was u rond 21.30 uur in de buurt van de Harderwijkerweg? Heeft u iets verdachts gezien of gehoord?

Datzelfde geldt eveneens voor het verkeersongeval dat plaatsvond op de Nunspeetweg. Dat geldt ook voor automobilisten met een dashcam die rond die tijd voorbij reden.

Contact opnemen kan via 0900-8844 of het tipformulier op Politie.nl.

2022429641 / 2022429697 (JA)