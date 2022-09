Politie onderzoekt dodelijk steekincident Nijmegen

Op Plein 1944 is vanmiddag een PD-unit geplaatst voor de 1e verhoren van mogelijke getuigen. Gelijktijdig is er buurtonderzoek gedaan om eventuele camerabeelden veilig te stellen. Door medewerkers van Forensische Opsporing is direct na het incident een technisch onderzoek gedaan.

De recherche is een Team Grootschalige Opsporing opgestart om onderzoek te doen naar dit geweldsincident, waarbij mogelijk meerdere personen betrokken zijn. Het is op dit moment nog niet duidelijk wat het motief of aanleiding voor het steekincident is. Met dit onderzoek wil de politie eventuele aanwijzingen of sporen die van belang kunnen zijn voor het onderzoek veiligstellen.

Iets gezien? Deel je informatie!

Getuigen die meer informatie hebben over dit incident kunnen de politie bellen via 0900-8844 of geheel anoniem via 0800-7000.

Mocht u foto’s of videobeelden hebben die van belang kunnen zijn voor het onderzoek, dan kunt u deze via het tipformulier uploaden samen met uw informatie.

2022430719 (JA)