Getuigen poging overval gezocht

Rond 22.00 uur die avond renden twee jonge manen de supermarkt binnen en bedreigden het aanwezige personeel met een wapen. Zij waren kennelijk op zoek naar geld uit de kassa. Toen het ogenschijnlijk allemaal te lang duurde, renden zij na een kort verblijf in de winkel weer naar buiten. het hevig beschrokken personeel ontdaan achterlatend. De politie startte direct een zoektocht naar de twee overvallers. Helaas werden zij niet meer aangetroffen.



Van de twee verdachten is het volgende signalement bekend:

Verdachte een: Jongeman, leeftijd 16-17 jaar oud. Lichtgetinte huidskleur. Hij droeg een North Face jas met een zwarte traininsbroek en zwarte schoenen. Verdachte twee was eveneens circa 16-17 jaar oud en had ook een lichtgetinte huidskleur. Hij droeg een grijs Nike pak aan met zwarte schoenen met witte zolen.



Tips? Bel de politie!

Heeft u informatie over de overval? Of heeft u de twee jongeren voor of na de overval zien lopen? Laat het ons weten. Bel via 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.