Politie zoekt getuigen van straatroof

Iets na middennacht liep het slachtoffer vanaf station in de richting van centrum Heemskerk. Op het Euratomplein ter hoogte van de Henegouwenlaan kreeg hij een klap tegen zijn hoofd. Degene die de klap had gegeven zei tegen het slachtoffer dat hij zijn geld en spullen af moest geven. Nadat het slachtoffer hieraan voldeed rende de dader over de Henegouwenlaan in de richting van de Normandiëlaan. De politie heeft in de omgeving gezocht naar de dader, maar heeft hem niet aangetroffen.

Het volgende signalement van de dader is bekend:

Blanke huidskleur;

Ongeveer 1,80 meter lang;

Ongeveer 20 jaar;

Zwarte jas en een zwarte hoodie.

Kort na het incident liepen twee personen langs het slachtoffer. Deze personen zijn mogelijk getuige geweest van de straatroof. De recherche in contact met deze twee personen en/of andere getuigen via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Ook is het mogelijk om camerabeelden met de recherche te delen via onderstaand tipformulier.

2022193341