Onderzoek naar twee doden in woning in Gorinchem afgerond

Even voor zes uur zondagavond kreeg de politie melding van een familielid van de bewoonster. Dit familielid kreeg geen contact met de vrouw en ging daarom samen met een buurvrouw van de vrouw poolshoogte nemen in de woning. Daar troffen zij het lichaam van de 54-jarige vrouw. Ook roken zij een gaslucht. Zij alarmeerden direct de hulpdiensten.



De brandweer constateerde dat de gaskraan open stond en heeft deze dicht gedraaid. Vervolgens is in de woning ook het lichaam van een man gevonden. De twee overleden personen zijn de 54-jarige bewoonster en de 48-jarige bewoner.



De Forensische Opsporing verrichtte uitgebreid onderzoek in de woning. De bevindingen hiervan gecombineerd met andere onderzoeksresultaten hebben geleid tot de conclusie dat de man eerst de vrouw om het leven heeft gebracht en daarna zichzelf van het leven heeft beroofd.



Een dag eerder was de politie al aan de deur bij het stel. Dit vanwege een telefoontje van een bekende van de man die zich zorgen maakte. Agenten zijn daarop bij de woning langs gegaan om een kijkje te nemen. Daar hebben ze met zowel de man als de vrouw, apart van elkaar gesproken. Beiden waren rustig en gaven allebei aan dat er geen reden was tot zorg. De agenten, die op dat moment wisten dat de man bekend was bij de zorg, hebben nog specifiek doorgevraagd om te toetsen of er verontrustende signalen waren. Beide partners gaven op dat moment geen aanleiding om acute zorg in te schakelen.



Na het heftige incident van zondag is voor nabestaanden en omwonenden slachtofferhulp beschikbaar. Ook de gemeente en politie zijn extra in de wijk aanwezig. Als mensen contact wensen met de wijkagent dan kunnen zij een terugbelverzoek achterlaten via 0900-8844 of contact leggen via social media.