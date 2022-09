Politie houdt verdachte aan na schietincident Hofplein

Omstreeks vijf uur in de nacht hoorden agenten op bureau Doelwater dat er een schot gelost werd. Hierbij zijn ze meteen op verkenning uit gegaan. Al snel kon een verdachte middels een BTGV (Benaderingstechniek Gevaarlijke Verdachten) aangehouden worden. Het gaat om een 25-jarige man uit Rotterdam. De politie heeft bij de aanhouding ook een waarschuwingsschot gelost. Er is een vuurwapen in beslag genomen. Het slachtoffer is aanspreekbaar, maar met verwoningen naar het ziekenhuis vervoerd.

Getuigen gezocht

De politie is nog steeds op zoek naar getuigen die meer weten over dit incident en/of de verdachte. Ook camerabeelden zijn welkom. Heeft u iets gezien of gehoord? Geef het door aan ons via de onderstaande opties.