Vier mannen gewond na aanrijding tegen boom

De bestuurder van de auto zat bekneld en moest door brandweerpersoneel uit zijn benarde positie worden bevrijd. Uit de blaastest bleek dat hij vermoedelijk teveel gedronken heeft.

De bestuurder en zijn drie inzittenden raakten gewond en zijn per ambulances naar omliggende ziekenhuizen gebracht. Van de bestuurder is in het ziekenhuis bloed afgenomen om te kunnen bepalen of hij onder invloed van alcohol, drugs en/of medicijnen was. Team Verkeer doet verder onderzoek naar de toedracht van de aanrijding. De auto waarin het viertal zat is voor nader onderzoek in beslag genomen.