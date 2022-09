Twee verdachten van openlijke geweldpleging aangehouden

Kort voor middernacht kwam bij de gemeenschappelijke meldkamer de melding binnen dat er een vechtpartij gaande was bij een horecagelegenheid in de Marktstraat. Daar was op dat moment een evenement gaande. Diverse politie-eenheden kwamen ter plaatse en troffen in de tuin van een nabij gelegen woning een aantal beveiligers aan die een man op de grond hielden. De man op de grond zou één van de beveiligers geslagen en bedreigd hebben. Ook stond er een andere man bij het gezelschap die vermoedelijk ook bij het incident betrokken was.

Openlijke geweldpleging

Terwijl politiemensen probeerden te achterhalen wat de toedracht was en de man die bij de woning stond meenamen naar een politieauto, gedroeg hij zich vervelend. Omdat hij volgens de beveiligers geprobeerd had de aanhouding van de andere man te verhinderen en daarbij bedreigingen had geuit, kon de man worden aangehouden op verdenking van openlijke geweldpleging. Hij was het hier niet mee eens en verzette zich tegen zijn aanhouding. Ook wilde hij niet zeggen wie hij is. Na zijn aanhouding wilde hij ook in Torentijd niet meewerken aan het vaststellen van zijn identiteit.

Ook de verdachte die eerder op de grond lag, is aangehouden op verdenking van openlijke geweldpleging en overgebracht naar Torentijd. Het gaat om een 16-jarige jongen uit Oostburg. De twee verdachten zouden deel uit hebben gemaakt van een groep die naar het evenement wilde, maar geen toegangskaartjes had en dus het terrein niet op mocht. Daarbij zouden er diverse dreigementen zijn geuit naar de beveiliging en zou er geslagen zijn.

Vorderingen en linie

Ook na de aanhoudingen bleef het onrustig bij het feestterrein. Uiteindelijk zijn er extra politie-eenheden opgeroepen en heeft de politie ondersteuning gekregen van de Koninklijke Marechaussee en van BOA’s van de gemeente Borsele om de rust te laten weerkeren. Daarbij is afgesproken dat mensen die het feestterrein hadden verlaten niet meer terug mochten. Dat leidde in de directe omgeving tot wat schermutselingen met de politie. Een groep jongeren moest meerdere keren gevorderd worden te vertrekken, maar gaf hier in eerste instantie geen gehoor aan. Uiteindelijk heeft de politie een linie gevormd om mensen te dwingen te vertrekken. Pas rond 02.30 uur was het weer rustig.

Aangehouden verdachten

De twee aangehouden verdachten hebben de nacht in de cel doorgebracht. De politie zet het onderzoek naar hun betrokkenheid zondag voort.