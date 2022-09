Reconstructie en nieuwe beelden mishandeling Ocean41 in Opsporing Verzocht

Wat is er gebeurd?

Het is die maandag gezellig druk in de horecagelegenheid aan de Grote Markt in Groningen. Even na middernacht gaat het mis. Een 22-jarige man uit Groningen botst tegen een andere bezoeker. Er ontstaat een korte woordenwisseling en vanuit het niets slaat de verdachte de Groninger vol op z'n kaak. Het slachtoffer komt ten val. Later blijkt dat hij een gebroken kaak heeft overgehouden aan de klap. Wanneer een vriend van het slachtoffer verhaal wil halen, krijgt ook hij flinke klappen door een tweede verdachte.

Opsporing Verzocht

Van de beide verdachten zijn beelden. Deze staan in het opsporingsdossier. Daarnaast wordt in de uitzending van Opsporing Verzocht van dinsdag 20 september (NPO1 rond 20.30 uur) nieuw beeldmateriaal van de beveiligingsbeelden getoond. Tevens is er een reconstructie gemaakt. Deze worden na de uitzending toegevoegd aan het dossier.

Herkent u één of beide mannen? Of was u aanwezig bij het incident en weet u meer? Misschien heeft u wel eens personen horen praten over dit incident? Neem dan contact met ons op. U kunt het tipformulier onderaan deze pagina invullen of de opsporingstiplijn bellen: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem: 0800-6070.