Getuigen gezocht van poging straatroof

Tussen 23.15 en 23.45 uur vond de poging beroving plaats. Het slachtoffer werd van achteren benaderd door vermoedelijk vier daders. De vrouw begon te gillen en wist wellicht daardoor te voorkomen dat haar tas werd gestolen. De daders vluchtten te voet weg in de richting van de Rivierenlaan.

Signalement daders

Het gaat om vermoedelijk vier jongemannen in de leeftijd van ongeveer 18-19 jaar. Het slachtoffer verklaarde dat de mannen allemaal een getinte huid hebben en zij droegen donkere kleding.

De politie is op zoek naar getuigen of personen met meer informatie. Zij kunnen contact opnemen met de politie via tel. 0900-8844 of onderstaand tipformulier. Anoniem melden kan ook via 0800-7000.