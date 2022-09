Controle van Team Verkeer op hotspotlocatie in Rijsenhout

Het verkeersteam controleert dan op een plaats in de regio waar in verhouding veel ernstige aanrijdingen plaatsvinden of verkeersgevaarlijke situaties ontstaan. Gedurende een periode van een aantal dagen worden op verschillende tijdstippen controles gehouden op snelheid, het niet handsfree bellen met of het vasthouden van een mobiele telefoon, het dragen van veiligheidsgordels en valhelmen en verkeersgedrag.



Tussen 5 september en 19 september is er zes keer gecontroleerd op de Aalsmeerderweg in Rijsenhout. Het leverde ruim dertig bekeuringen op; waaronder zestien voor snelheid.



Andere overtredingen waren onder andere:

1 x rijden onder invloed van drugs (bloedafname voor onderzoek)

1 x verboden voertuig op de weg (Elektrische step)

1 x geƫxporteerd voertuig te lang in Nederland is inbeslaggenomen

1 x geen verplichte voertuigverzekering

1 x onnodige verlichting / meer dan is toegestaan

1 x groen gekleurde koplamp voeren

1 x niet aanwezig hebben van de verplichte reflector

1 x geen profiel op band van bromfiets

1 x onvoldoende profiel (geen van de 4 banden op aanhangwagen)

1 x ontbrekende verplichte spiegel

2 x mobiel elektronisch apparaat vasthouden (meestal telefoon)

2 x gordel niet op juiste wijze dragen

2 x niet op het verplichte fietspad rijden

1 x losbreekremkabel niet op juiste wijze verbonden met trekkend voertuig.



De Aalsmeerderweg is gekozen omdat hier veel verkeersongevallen plaatsvinden die vaak worden veroorzaakt door een te hoge snelheid. De politie selecteert de controleplaatsen onder andere op basis van ongevalsregistraties.



2022168000