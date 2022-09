Inbreker aangehouden na inbraak in bedrijfspand

De verdachte ging er vandoor en de medewerkers van het bedrijf renden er achteraan. Boven in het gebouw klom de man door een raam naar een balkon. Vervolgens wilde de man over een richel naar de andere kant van het pand komen. Maar dat was toch minder succesvol dan hij dacht. Want eenmaal op de richel durfde hij niet meer verder en kon ook niet meer terug. Agenten troffen daar de man aan. Met behulp van de brandweer is de man van de richel gehaald en daarna door de politie aangehouden.



