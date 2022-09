Twee aanhoudingen na vernielingen bij woning

Rond 21.15 uur kwam er een melding binnen dat meerdere personen vernielingen aan het plegen waren bij een woning. Uiteindelijk zijn in Ulvenhout twee mannen aangehouden die in een auto zaten die bij het incident gezien zou zijn. De verdachten, 29 en 26 jaar oud, beiden afkomstig uit Ulvenhout hadden onder andere een wapenstok en pepperspray bij zich. Ook vonden agenten in de auto een voorhamer en een breekijzer. De politie onderzoekt wat er bij de woning gebeurd is. De verdachten zijn ingesloten.