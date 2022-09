Verzocht: Hulp zoektocht naar slachtoffers detentiecentrum Shashdarak

Op 14 april 2022 heeft de rechtbank in Nederland een voormalige commandant en hoofd politieke zaken van de Pul-e-Charki gevangenis schuldig bevonden aan oorlogsmisdrijven gepleegd in de jaren ’80. De man is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 jaren. Onder zijn leiding werden (vermeende) tegenstanders van het toenmalige Afghaanse regime jarenlang zonder (eerlijk) proces opgesloten, onder erbarmelijke omstandigheden. De enige reden waarom de rechtbank tot deze uitspraak kon komen, is dat vele ex-gevangenen naar voren zijn getreden en tegenover ons een verklaring hebben afgelegd over wat zij in de Pul-e-Charki gevangenis hebben meegemaakt. Met andere woorden: rechtvaardigheid, het recht doen aan slachtoffers en het voorkomen dat daders straffeloos blijven is alleen mogelijk geweest doordat diezelfde slachtoffers naar voren zijn getreden en hun verhaal hebben verteld.

Wij, het Team Internationale Misdrijven van de Nederlandse politie, doen opnieuw onderzoek naar oorlogsmisdrijven gepleegd in Afghanistan in de periode 1984-1992, ditmaal gericht op een andere detentiefaciliteit, namelijk die van de ‘KhaD van Shashdarak’. Hiervoor hebben wij uw hulp nodig:

Bent u zelf slachtoffer geweest of kent u slachtoffers van de ‘KhaD van Shashdarak’ in Kabul, Afghanistan in de periode 1984-1992?



Neem dan contact op met ons. Wij hebben uw hulp en die van de Afghaanse gemeenschap echt nodig om rechtvaardigheid voor de misdrijven uit de jaren ’80 te realiseren.

Als u informatie voor ons heeft, laat het ons dan weten via het emailadres: project.afghanistan@politie.nl of telefoonnummer: 0031 – 88 662 30 42. Wij kunnen u ook in het Dari, Farsi of Pashto te woord staan. Als u anoniem u verhaal wilt vertellen dan is dat ook mogelijk, geef dit dan aan bij uw eerste contact met ons.

Kijk voor meer informatie over onze werkzaamheden op de website: www.prosecutionservice.nl/topics/international-crimes