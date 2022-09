Aanhoudingen bij ondermijningsonderzoek in Groningen

Anoniem melden

Door rechercheonderzoek kwam de politie de verdachten op het spoor. Onderdeel van dat onderzoek waren een aantal anonieme meldingen bij Meld Misdaad Anoniem. Meld Misdaad Anoniem (M.) is het onafhankelijke meldpunt waar je anoniem informatie kunt geven over criminaliteit. Een anonieme melding moet eerst worden getoetst. Pas als feiten de anonieme melding onderbouwen dan kunnen de opsporingspartners overgaan tot actie. Een M.-melding is hiermee een puzzelstuk in een groter geheel.

Ondermijning

Criminelen plegen misdrijven om hier geld en/of macht aan over te houden. Dit gebeurt vaak in netwerken. Hierdoor vervagen normen en neemt het gevoel van veiligheid en leefbaarheid af. Dit effect heet ook wel ondermijning. Om ondermijning effectief aan te pakken, is een integrale aanpak nodig van politie, openbaar ministerie en gemeente in samenwerking met andere partners als bijvoorbeeld de belastingdienst of banken.