Woning beschoten in Hilversum, getuigen gezocht

Om 02.50 uur kwam er bij de meldkamer een melding binnen dat er schoten waren gehoord in de omgeving van de Zeggemeent. Agenten gingen direct op de melding af en stelden een onderzoek in. Op straat werden meerdere kogelhulzen gevonden en in een van de woningen zagen ze inslag van de kogels. Gelukkig raakte niemand gewond.

Uw tip!

De recherche doet onderzoek naar de beschieting. Daarom spreken rechercheurs graag met mensen die iets gezien hebben of meer weten. Heeft u camerabeelden, was u getuige of weet u meer over de toedracht? Neem dan contact op via het onderstaande tipformulier of bel met 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan met meld misdaag anoniem via 0800-7000.