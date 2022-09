Man aangehouden na waarschuwingsschot

Een voertuig met een gezocht persoon werd daar aan de kant van de weg gezet. Deze 52-jarige man uit Amsterdam was eerder op de dag betrokken bij een conflict in Assendelft en de verdachte was mogelijk in het bezit van een vuurwapen. Daarom werd besloten de verdachte door middel van de zogenoemde BTGV-methode uit het voertuig te praten. 'BTGV' staat voor Benaderings Techniek Gevaarlijke Verdachten. Dit is de procedure om een gevaarlijke verdachte, die in een auto zit, aan te kunnen houden op een veilige manier. De verdachte wordt dan met korte en duidelijke bevelen uit de auto ‘gepraat’.



Alleen was de bestuurder niet meewerkend. Eén van de agenten zag zich genoodzaakt een waarschuwingsschot te lossen. Daarna is de man aangehouden. Er werd geen vuurwapen bij de man aangetroffen. Op een verblijfplaats van de verdachte in Brabant werden wel twee wapens gevonden. De verdachte werd voor verhoor en onderzoek meegenomen naar het politiebureau. Daar bleek de Amsterdammer onder invloed van alcohol.



2022195426