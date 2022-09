Opnieuw explosie woning Heerhugowaard

Bij de woning aan de Sluis was er half augustus ook al een explosie geweest. Nu was de woning opnieuw het doelwit. Mogelijk is er deze keer een explosief in de woning gegooid. Door de klap liep de woning opnieuw behoorlijke schade op. In de woning waren geen personen aanwezig.



De politie zoekt getuigen. Mensen met informatie kunnen contact opnemen via 0900-8844. Als camera's in de omgeving iets hebben opgenomen kunnen de beelden verzonden worden via www.politie.nl/upload.



Het onderzoek naar de explosie van half augustus is nog in onderzoek. Daar is tot op heden nog niemand voor aangehouden. Anoniem informatie doorgeven kan ook via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.



2022195464