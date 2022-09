Snelle aanhouding na steekincident in Prinsenbeek

De politie kreeg op dinsdag 20 september 2022 omstreeks 12.20 uur een melding dat er een vechtpartij gaande was op het Gertrudisoord. Ter plaatse bleek dat een 47-jarige man gestoken was met een mes. Hij werd voor behandeling met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.



Zoekactie

De dader was inmiddels gevlucht. Het zou gaan om een 45-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie startte direct een massale zoekactie, mede omdat niet duidelijk was in welke gemoedstoestand hij verkeerde. Hij had volgens omstanders een hoofdwond opgelopen bij de vechtpartij. Er werd onder meer gekeken bij adressen waar de verdachte wel eens verblijft. Rond 14.20 uur werd duidelijk dat hij zich inmiddels in een woning in Breda in de wijk Haagse Beemden bevond. Hij is op het moment dat hij naar buiten kwam door de politie aangehouden en daarna overgebracht naar het cellencomplex in Breda. Een GGD arts bekijkt de hoofdwond.