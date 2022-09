Waarschuwingsschot gelost bij aanhouding jongens met gelblasters

Mag ik een gelblaster hebben?

Gelblasters zijn voorwerpen in de vorm van meestal pistolen of geweren waarmee ‘waterballetjes’ met kracht worden afgeschoten. Het is dus een nepvuurwapen. Als die balletjes je raken, kun je er een blauwe of brandende plek aan overhouden. Gelblasters zien er qua uiterlijk heel verschillend uit; de meeste hebben felle kleuren, andere zijn zwart of bruin. Sommige gelblasters hebben een groot reservoir bovenop, andere laden met een lader aan de onderkant.

Zijn gelblasters verboden?

Een gelblaster wordt gezien als speelgoed, als het voldoet aan de Europese speelgoedrichtlijn. Het moet zijn bestemd om door kinderen jonger dan 14 jaar bij het spelen te worden gebruikt. Kinderen jonger dan 14 jaar mogen hier dus gewoon mee spelen op straat.

Ander gebruik van dit speelgoed, dus ermee dreigen of mensen beschieten zoals in de TikTok-challenge, maakt het een verboden wapen volgens de Wet wapens en munitie. Een gelblaster die niet voldoet aan de Europese Speelgoed richtlijn en die qua vorm en afmeting precies lijkt op een echt vuurwapen, is sowieso een verboden wapen van de Wet wapens en munitie. De kleur van de gelblaster is niet belangrijk; voor de wet telt alleen de vorm en de afmeting.

Mijn gelblaster heeft felle kleuren. Waarom denkt de politie dan dat ie echt kan zijn?

Als politie gaan we er bij een melding vanuit dat het mogelijk om een echt vuurwapen gaat. We nemen het zekere voor het onzekere. Echte vuurwapens zijn er in verschillende (ook felle) kleuren.