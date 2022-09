Steekincident Oudezijds Achterburgwal: politie zoekt getuigen

De politie trof het slachtoffer rond 00.15 uur aan op de Oudezijds Achterburgwal. De gewonde man is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht.

Specialisten van Forensische Opsporing hebben ter plekke sporenonderzoek verricht. Ook zijn getuigen gesproken en beelden bekeken.

Uit onderzoek ontstaat het beeld dat het 45- jarige slachtoffer op de Oudezijds Achterburgwal is gestoken door een andere man. Even daarvoor was het slachtoffer ogenschijnlijk uit het niets geslagen door de verdachte in de Prinsenhofsteeg.

De verdachte is na het steekincident de Prinsenhofsteeg ingevlucht. Mogelijk heeft hij een taxi genomen ter hoogte van de Oudezijds Voorburgwal.

Getuigen gezocht, waaronder taxichauffeurs

De recherche onderzoekt de toedracht van dit incident en spreekt graag met getuigen. In het specifiek zijn ze op zoek naar taxichauffeurs die rond 00:10 - 00:30 uur in de omgeving Prinsenhofsteeg/Oudezijds Voorburgwal een man hebben gesproken of vervoerd.

Heeft u iets gezien of gehoord of heeft u beeldmateriaal dat mogelijk kan helpen bij het onderzoek en heeft u nog niet met de politie gesproken? Dan horen we graag van u. U kunt contact opnemen via onderstaande mogelijkheden. (zaaksnummer PL1300-2022199329)