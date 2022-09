Aangehouden wegens verstoring van de openbare orde

Agenten zijn tegen 22.00 uur gaan kijken en troffen op de Langendam een auto aan met vier mannen daarbij. De mannen schreeuwden en scholden dat het een lieve lust was. Ook zagen, hoorden en roken de agenten dat ze waarschijnlijk onder invloed van alcohol waren. De vier zijn aangehouden voor verstoring van de openbare orde en voor openbare dronkenschap. Tijdens hun aanhouding verzetten sommige van de verdachten zich waardoor de agenten geweld moesten toepassen om de arrestanten onder controle te krijgen.

Uit onderzoek bleek dat dezelfde mannen zich dinsdag in de wijde omgeving mogelijk schuldig hadden gemaakt aan verschillende strafbare feiten. Wellicht zijn ze betrokken bij het verlaten van een ongevalsplaats in Kapelle (dat wordt nog verder onderzocht), veroorzaakten ze overlast in Vlissingen en vertoonden ze intimiderend gedrag op een terras in Middelburg.

De vier verdachten zijn overgebracht naar een politiecellencomplex en daar ingesloten. Ze worden woensdag gehoord over de strafbare feiten die hen ten laste worden gelegd. De verdachten zijn mannen uit Zandvoort (28 jaar), Middelburg (27 jaar) en Oost-Souburg (24 en 27 jaar).