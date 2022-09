Spookrijdende dronken vrouw aangehouden

De vrouw bleek gedronken te hebben. Ze blies een ‘F’ op het blaasapparaat. Ze is aangehouden en overgebracht naar het bureau voor een ademanalyse. Omdat de automobiliste, vermoedelijk door de hoeveelheid alcohol die zij had genuttigd, niet in staat was om een ademanalyse te voltooien kwam er een GGD-arts naar het politiebureau. Die nam een bloedmonster van de vrouw af. Dat wordt opgestuurd naar het NFI en zal daar onderzocht worden. Het rijbewijs van de vrouw is ingenomen door de politie.

De vrouw is overgebracht naar een politiecellencomplex voor verhoor. Ze heeft er de nacht doorgebracht en werd tegen woensdagmiddag weer in vrijheid gesteld.