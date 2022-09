Aanhouding na straatroof

Omstreeks 16.45 uur stond de vrouw te pinnen bij een geldautomaat op de Amsterdamstraat. Op het moment dat de vrouw het geld uit de automaat haalde werd ze opzij geduwd door een man. Hij greep het zojuist gepinde geld uit haar handen en rende snel weg. Een getuige is nog achter de man aangerend maar hij raakte uit het zicht bij het wegrennen. De politie werd direct gealarmeerd.

Aanhouding

Na een zoekactie in de omgeving kon de politie niet veel later een 27-jarige man uit Haarlem aanhouden. De verdachte is overgebracht naar het politiebureau voor verhoor. De recherche in Haarlem zet het onderzoek naar de straatroof voort.

2022196792