Aanhouding na schietincident Geleen

Omstreeks 11:30 uur kreeg de politie de melding binnen van het schietincident. Meerdere patrouilles gingen ter plaatse. Onderzoek wees uit dat een conflict in relationele sfeer aan het schietincident voorafging. Kort daarna kon de verdachte op basis van het verkregen signalement aangehouden worden. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd voor de benodigde medische zorg.



Getuigen gezocht

De politie onderzoekt de toedracht van het schietincident en komt graag in contact met getuigen en/of betrokkenen. Heeft u iets gezien of gehoord of heeft u beelden van deze zaak? Neem dan contact op met de politie via het nummer 0900-8844. Blijft u liever anoniem, dan kunt u bellen met Meld Misdaad Anoniem, telefoonnummer 0900-7000.