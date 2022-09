Stewardess met te veel alcohol op

Schiphol - Het team Luchtvaarttoezicht van de politie voerde donderdag 22 september op Schiphol een alcoholcontrole onder vliegtuigpersoneel uit. Bij een stewardess van een buitenlandse vliegmaatschappij was sprake van een te hoog alcoholpromillage in het bloed. Ze heeft een boete van 425 euro opgelegd gekregen. Het toestel is zonder haar vertrokken.