Getuigen gezocht van beroving

Rond 22:00 uur stond de 25-jarige man naast zijn auto op de Taxuslaan, toen hij plotseling door drie jonge mannen werd aangesproken. Direct bedreigden de drie hem met een steekwapen en eisten geld. Daarop werd het slachtoffer gedwongen met zijn auto naar een pinautomaat te rijden. Bij het Stationsplein stapte het slachtoffer met één van de daders uit om geld te pinnen. Terug in de auto wist het slachtoffer aan de drie mannen te ontsnappen door uit het voertuig te springen. Hij zag op straat iemand lopen en riep om hulp. De daders stapten daarna ook uit en gingen er met het buitgemaakte geldbedrag snel vandoor in de richting van de Nelson Mandelastraat. Na de melding heeft de politie in de omgeving gezocht naar de verdachten, maar zij werden niet meer aangetroffen.



De drie verdachten waren rond de 18 jaar oud, ongeveer 1,80 m. lang en hadden een slank postuur. Zij hadden alle drie een capuchon over hun hoofd en mondbedekking. Eén van hen droeg een donkergroene jas.



Uit het onderzoek zijn specifieke getuigen naar voren gekomen met wie de politie graag in contact komt. Ten eerste de persoon naar wie het slachtoffer om hulp zou hebben geroepen. Daarnaast meerdere mensen die achter de daders aan zouden zijn gegaan. En tot slot zou er bij aankomst bij het pinautomaat een zwarte personenauto hebben gestaan van iemand die aan het pinnen was. Mogelijk dat deze persoon ook iets heeft gezien dat de politie kan helpen.



Ook andere getuigen die tussen 22:00 en 22:30 uur iets van de beroving hebben gezien op de Taxuslaan of het Stationsplein kunnen contact opnemen met de recherche. Geef uw tips door via 0900-8844, 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem) of via het tipformulier. Ook mensen met camerabeelden of andere informatie over deze beroving vragen wij contact op te nemen.



2022197694