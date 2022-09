Man (49) aangehouden na aantreffen drugslab

Ondermijningsbrigade

De Ondermijningsbrigade komt op een snelle en effectieve manier in actie tegen ondermijnende activiteiten. Verschillende overheidspartners, zoals de politie, gemeenten, Belastingdienst, Douane en Arbeidsinspectie, werken samen in de Ondermijningsbrigade en voeren gezamenlijke controles uit in de regio Amsterdam Amstelland. De Ondermijningsbrigade gaat aan de slag met meldingen van (een vermoeden van) ondermijning. Deze meldingen komen van de deelnemende partners. Denk hierbij aan vermoedens van arbeidsuitbuiting, drugshandel of witwassen.

Vermoedt u een drugslab?

Drugslabs kunnen zich overal bevinden; op het platteland of in de grote stad, in boerenschuren, woonhuizen, garageboxen of in flatgebouwen. De politie neemt informatie en tips over mogelijke drugslabs altijd hoog op. De productie van drugs kan gevaarlijk zijn voor de omgeving. Bovendien worden afvalstoffen vaak illegaal gedumpt, waardoor er schade aan het milieu kan ontstaan. Ook het opruimen van vaten met drugsafval kost de maatschappij veel geld. Vermoedt u een drugslab? Bel dan de politie via 112. Anoniem melden kan ook via 0800-7000.