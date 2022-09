Overval op horecagelegenheid Batjanstraat in Oost

Met de woorden 'dit is een overval' valt het duo die donderdagavond het restaurant binnen, waar op dat moment medewerkers aan het werk waren en gasten zaten te eten. Ze bedreigen de medewerkers met een wapen. Nadat de schamele buit in een plastic boodschappentas is gedaan, verlaten de mannen de zaak, om vervolgens linksaf richting de Molukkenstraat te rennen.

Vluchtroute

De twee verdachten zijn mogelijk gezien toen ze over het Sumatraplantsoen renden, waarvan één in de richting van de Ttidorestraat liep en de andere verdachte richting de Bataviastraat. Ondanks een uitgebreide zoekslag gisteravond, zijn de verdachte niet meer aangetroffen.

Signalementen

Beide daders hadden een bivakmuts op hun hoofd en waren gekleed in zwarte trainingspakken, waarvan een persoon een witte streep op de mouw had. De andere verdachte had een tenger postuur, een licht getinte huidskleur en ongeveer 170 tot 180 cm lang. Het duo wordt rond de 17 tot 20 jaar oud geschat. Ze hadden een plastic Albert Heijn tas bij zich.

Getuigen

De politie spreekt graag met mensen die gisteravond mogelijk het duo hebben zien rennen, of die mogelijk beelden hebben van de twee. Mogelijk staat hun vluchtroute ergens op beeld, zoals op camera’s van Ring-deurbellen of geparkeerde voertuigen. Beschikt u over informatie die het onderzoek verder kan helpen? Neem dan contact op met 0900-8844 of vul op www.politie.nl het tipformulier in. Liever anoniem melding doen? Bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in. BVH-nummer: 202220924