Overval op supermarkt

Rond kwart voor negen liep de dader de winkel binnen en hij ging regelrecht naar de kassa. Hij bedreigde de medewerkster met een, vermoedelijk, vuurwapen en dwong haar tot afgifte van geld uit de kassa. Meteen daarna ging hij er vandoor en de medewerkster alarmeerde politie. Hoe hij vervolgens verder is gevlucht is onderwerp van onderzoek. We houden er rekening mee dat ergens een vervoermiddel heeft gestaan of dat een tweede persoon de verdachte heeft geholpen in zijn vlucht. De dader zou mogelijk bij iemand achterop een scooter zijn gestapt. De overvaller is een man, die helemaal donker was gekleed. Hij had gezichtsbedekking en een capuchon. Opvallend was dat hij een gele Jumbotas bij zich had. Er raakte niemand gewond.



Onderzoek

Wij hoorden getuigen, deden onderzoek in de omgeving van de supermarkt en verzamelden zoveel mogelijk camerabeelden. Ook werd het signalement van de dader via Burgernet verspreid. Na de melding gingen we direct met meerdere eenheden ter plaatse en zochten we naar de dader. Helaas werd hij niet meer aangetroffen. Alle informatie die ons kan helpen de overvaller te vinden is welkom. Getuigen die we nog niet hebben gesproken en mensen met informatie over de mogelijke dader vragen we met ons contact op te nemen. Geef tips door via de Opsporingstiplijn 0800-6070 of eventueel gegarandeerd anoniem via Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000.