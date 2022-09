Aanhouding na steekincident

Omstreeks 20.00 uur kreeg de politie de melding van het steekincident. Toegesnelde agenten troffen op de Vondellaan twee personen met verwondingen aan. Een 51-jarige man en een 42-jarige vrouw uit Haarlem. De dader was ervandoor.

Na een zoekslag in de omgeving kon niet veel later de verdachte in een auto op de Spoorsingel worden aangehouden. De Velsenaar is overgebracht naar het politiebureau voor verhoor. De slachtoffers zijn in het ziekenhuis behandeld aan hun verwondingen.

De recherche in Haarlem zet het onderzoek naar het steekincident voort.

2022199006