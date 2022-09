Getuigen gezocht brandstichting ’s-Gravendeel

Foto: stockfoto politie



Aan ’t Weegje werden vannacht rond 01.50 uur drie fietsen in brand gezet. Later in de nacht werd een scooter aan de Dr Bossersstraat in brand gezet. Deze brand sloeg over naar het pand waar de scooter tegenaan stond. De brandweer heeft de brand geblust. Het pand heeft flink schade opgelopen. Bij de branden raakte gelukkig niemand gewond. De Forensische Opsporing heeft een sporenonderzoek uitgevoerd. De politie onderzoekt of deze twee brandstichtingen met elkaar te maken hebben.



Wie is of zijn er verantwoordelijk voor deze branden? Heeft u informatie of camerabeelden die kunnen helpen? Neem dan contact met ons op via één van de onderstaande manieren.