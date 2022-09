Pizzabezorger beroofd onder bedreiging van een vuurwapen

Foto: stockfoto politie



Toen de pizzabezorger vannacht de Bakkerstraat in reed, zag hij een auto waar drie mannen bij stonden. De auto reed weg en de drie jongens bedreigden de pizzabezorger met een vuurwapen. Het slachtoffer moest zijn cash geld en de pizza’s afstaan. Hij raakte gelukkig niet gewond. De drie verdachten zijn daarna weggelopen richting de Dorpsweg.

De betrokken auto kon getraceerd worden en leidde tot een aanhouding in een woning aan de Bakkerstraat. Het gaat om een 19-jarige man uit Rotterdam. Zijn rol en betrokkenheid bij de beroving wordt onderzocht. Zowel het vuurwapen als de andere betrokkenen zijn niet meer aangetroffen.



Heeft u iets gezien of gehoord? Of heeft u camerabeelden (denk ook aan videodeurbelbeelden of dashcambeelden)? Neem dan contact met ons op via één van de onderstaande mogelijkheden.