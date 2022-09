Winkeldieven gepakt met twee vuurwapens

Foto: stockfoto politie



De beveiligers zetten de achtervolging van de winkeldieven in, daarbij kregen ze hulp van agenten die op de melding af waren gekomen. Ter hoogte van de Heemraadsingel werd een 21-jarige man uit Delfzijl aangehouden. Deze man beet één van de agenten in zijn vinger. Gelukkig hield hij daar geen verwondingen aan over. Een getuige had gezien dat hij tijdens zijn vlucht iets had achtergelaten. Even later bleek dat een vuurwapen te zijn. Bij de aanhouding van de andere man, een 21-jarige uit Den Haag, werd in een tas een vuurwapen met munitie aangetroffen. Beide vuurwapens en munitie zijn in beslag genomen. De mannen zitten vast op het politiebureau en worden verhoord.



Heeft u meer informatie over deze winkeldiefstal of over het wapenbezit? Dan komen wij graag in contact met u via één van de onderstaande mogelijkheden.

U kunt ook contact opnemen met Team Criminele Inlichtingen (TCI), zij behandelen uw gegevens strikt vertrouwelijk.



Tipgeldregeling

Weet je meer over vuurwapenbezit van iemand? Meld het! Als door uw tip een vuurwapen in beslag kan worden genomen, komt u in aanmerking voor maximaal €750,- tipgeld. Uw tip wordt vertrouwelijk behandeld door TCI. Bel met de TCI tipgeldlijn: 06-33236432.