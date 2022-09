Bejaarde bewoonster valt van trap bij overlopen inbreker

Een bejaarde bewoonster van de Helmerslaan hoorde zaterdagochtend 24 september rond 3.00 uur gerommel in huis. Ze ging haar bed uit om poolshoogte te nemen en stuitte in de gang op een jongeman. Die schrok vermoedelijk van haar en heeft haar mogelijk een klap of een duw gegeven waardoor ze van de trap viel. Daarbij raakte ze gewond. De inbreker ging er vandoor. De vrouw is vervolgens naar bed gegaan.

De volgende ochtend zagen de buren haar zitten met bebloede badjas. Ze hebben haar naar het ziekenhuis gebracht en de politie in kennis gesteld.

Wie heeft iets gezien of gehoord?

In verband met het onderzoek zijn we op zoek naar mensen die iets opvallends hebben gezien die zaterdagochtend 24 september rond 3.00 uur in de Helmerslaan. Bijvoorbeeld mensen die door de straat reden of de hond uitlieten.

Contact met ons opnemen kan op de volgende manieren: