Achtervolging met man met rij-ontzegging

Omstreeks 02.45 uur zagen de agenten een auto rijden in IJzendijke. De bestuurder slingerde nogal over de weg en de agenten wilden hem controleren. Ze zetten hun stopbord op de auto aan. De bestuurder maakte geen aanstalten om te stoppen, maar verhoogde juist zijn snelheid. Een achtervolging was het resultaat. De achtervolging duurde tot in de Damstraat in Schoondijke. Daar besloot de automobilist kennelijk eieren voor zijn geld te kiezen en de auto te parkeren.

Stroomstootwapen

De agenten stapten uit hun auto en riepen naar de man dat hij uit de auto moest komen en zijn handen moest laten zien. Dit deed de man niet. Toen een van de agenten vervolgens het stroomstootwapen op de man richtte en hem vertelde dat dit gebruikt zou gaan worden als hij niet ging meewerken, besloot de man toch maar mee te werken.

De 35-jarige inwoner van Biervliet, werd aangehouden en overgebracht naar een politiecellencomplex. Daar wordt hij maandag gehoord. De man bleek onder invloed van alcohol en drugs. De auto waarin hij reed werd in beslag genomen omdat het al de vierde keer was dat hij betrapt werd op rijden onder invloed. De eigenaar van de auto is hiervan in kennis gesteld.

Uit onderzoek bleek dat de man al een rij-ontzegging had tot maart 2023. Een GGD-arts nam een bloedmonster af bij de man, dat wordt onderzocht door het NFI. Als de uitslag hiervan bekend is neemt de officier van justitie een beslissing over de verdere afhandeling van de zaak. Tegen de man wordt proces-verbaal opgemaakt.